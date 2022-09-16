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Гендиректор «Трактора» прокомментировал подписание контракта с Хэммондом

Гендиректор «Трактора» прокомментировал подписание контракта с Хэммондом
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с канадским вратарём Эндрю Хэммондом.

«Рады сообщить, что сегодня мы официально подписали годичный контракт с канадским голкипером Эндрю Хэммондом. Как я уже говорил раньше, этот вратарь имеет большой опыт игры в Северной Америке. Хэммонд достаточно габаритный голкипер, его главными сильными сторонами являются выбор позиции и мобильность в воротах. В ближайшие пару дней должен решиться вопрос с визой Эндрю, и после этого он сразу же вылетит в Челябинск», — цитирует Савина официальный сайт клуба.

34-летний вратарь в прошлом сезоне выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз», а также провёл 11 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд».

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