Названа дата проведения первого официального матча на новой арене «Авангарда»
Поделиться
22 сентября на новой арене «G-Drive» в Омске состоится первый официальный матч.
В рамках чемпионата МХЛ сыграют команды «Омские Ястребы» и «Сибирские Снайперы» (16:00 мск). Как сообщает официальный телеграм-канал ХК «Авангард», встреча была перенесена с 25 октября.
«Омские Ястребы» после четырёх сыгранных матчей набрали шесть очков и занимают второе место в таблице дивизиона «Золотой» Восточной конференции, одержав победы в трёх матчах и уступив в одном. «Сибирские Снайперы» возглавляют «Серебряный» дивизион с шестью очками в активе, не проиграв ни одного из трёх сыгранных матчей.
Первый официальный матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 1 октября. Омский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь» (14:00 мск).
Новость по темеНовая арена «Авангарда» передана в эксплуатацию
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
12:29
-
12:17
-
12:01
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
10:48
-
10:34
-
10:11
-
09:21
-
08:54
-
08:18
-
07:54
- 15 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:00
-
22:23
-
22:09
-
22:01
-
21:28
-
20:47
-
20:05
-
19:27
-
19:17
-
18:46
-
18:39
-
18:26
-
18:11
-
17:20
-
16:56
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:42
Партнерский контент