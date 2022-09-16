Экс-игрок НХЛ Летунов провёл первую тренировку в составе «Торпедо»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Максим Летунов присоединился к команде в Москве и провёл первую ледовую тренировку накануне матча со «Спартаком».
«Смотрел начало чемпионата КХЛ по телевизору, и мне очень понравилось, как играет «Торпедо». Посчитал, что приехать сюда будет отличным решением для дальнейшей карьеры, и пока что доволен. Играть под руководством таких легендарных тренеров (Игорь Ларионов, Николай Хабибулин, Михаил Васильев. — Прим. «Чемпионата») для меня большая честь.
Вместе с другим новичком клуба Адамом Гуской играл вместе в Университете Коннектикута, чем могу помогаю ему.
Я думаю, что готов сыграть сегодня со «Спартаком», но всё зависит от решения тренеров», — приводит слова нападающего официальный телеграм-канал клуба.
Матч «Спартака» и «Торпедо» пройдёт сегодня, 16 сентября, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск.
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