Экс-игрок НХЛ Летунов провёл первую тренировку в составе «Торпедо»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Максим Летунов присоединился к команде в Москве и провёл первую ледовую тренировку накануне матча со «Спартаком».

«Смотрел начало чемпионата КХЛ по телевизору, и мне очень понравилось, как играет «Торпедо». Посчитал, что приехать сюда будет отличным решением для дальнейшей карьеры, и пока что доволен. Играть под руководством таких легендарных тренеров (Игорь Ларионов, Николай Хабибулин, Михаил Васильев. — Прим. «Чемпионата») для меня большая честь.

Вместе с другим новичком клуба Адамом Гуской играл вместе в Университете Коннектикута, чем могу помогаю ему.

Я думаю, что готов сыграть сегодня со «Спартаком», но всё зависит от решения тренеров», — приводит слова нападающего официальный телеграм-канал клуба.

Матч «Спартака» и «Торпедо» пройдёт сегодня, 16 сентября, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск.