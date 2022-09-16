«По тактике на льду он не один из лучших». Зарипов — о работе с Кинэном

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о работе с тренером Майком Кинэном во время выступлений за магнитогорский «Металлург» и вспомнил своё возвращение в Казань.
«Каково было работать с Майком Кинэном? Если честно, подписав контракт с «Металлургом», через два дня я узнал, что приедет Майк Кинэн. И, когда услышал первый рассказ о нём, в голове у меня сложились такие мысли: «Ну ничего себе! Я ушёл от Железного Зинэтулы – и попал к Железному Майку».
А что сделаешь? Я уже в команде. Готовился, работал. Ну а Майк оказался совсем не железным. Он был именно тем руководителем, который умеет настроить, внести свою эмоцию. Откровенно говоря, по тактике на льду и чему-то ещё он не один из лучших. Но он умел давать эмоции, настрой, хорошо подбадривал, подталкивал игрока в нужный момент к результату. В этом Кинэн – номер один.
Моё возвращение в Казань в 2017-м? Мне очень хотелось вернуться. Но и в «Металлурге» на тот момент была хорошая команда. Однако, когда поступило приглашение от «Ак Барса», я долго не раздумывал. Прям ноги в руки – и домой», — цитирует слова Зарипова официальный сайт КХЛ.
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