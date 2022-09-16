«Осадочек остался». Тренин — о неудачных итогах арбитража и новом контракте с «Нэшвиллом»

Российский нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин высказался о новом контракте с клубом. Летом хоккеист прошёл через процедуру арбитража и остался недоволен соглашением.
«Начнём с того, что со стороны клуба предложения о новом контракте были, просто мы не смогли договориться об устраивающих обе стороны условиях. «Нэшвилл» предлагал меньшую сумму, чем этого хотел я. В итоге мы не смогли договориться в отведённое для этого время, и пришлось обращаться в арбитраж. Добавлю, что я хотел остаться именно в этой команде и подписать договор на длительный срок. Честно говоря, изначально не такая большая разница была между тем, чего хотели мы и предлагали они.
Как отреагировал на итоговое решение? Поначалу, конечно, немного расстроился, считал, что мы проиграли, но потом успокоился. У меня есть контракт на два года, и теперь необходимо игрой доказывать, что достоин большего. Так что подхожу к новому сезону в хорошем настроении.
И всё же какой-то неприятный осадок от этой ситуации остался? Да, как говорится, осадочек остался. Не станет ли этот арбитраж проблемой во взаимоотношениях с клубом? Не думаю, сейчас всё это уже в прошлом. Если у меня была такая возможность, то надо было ей пользоваться. Мне надо думать о хоккее, о том, как получить более значимую роль в команде. И эти два года будут иметь для дальнейшей карьеры важнейшее значение», — приводит слова Тренина «Российская газета».
Напомним, российскому хоккеисту назначили двухлетнее соглашение на общую сумму в $ 3,4 млн и среднюю зарплату $ 1,7 млн за сезон. Тренин хотел получить однолетний контракт-мостик с заработной платой $ 2,4 млн. «Нэшвилл» же предлагал двухлетний договор с кэпхитом $ 1,35 млн.
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