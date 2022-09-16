Защитник «Авангарда» Гуляев стал первым игроком 2005 года рождения, набравшим очки в КХЛ
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В эти минуты на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте омичи, выигрывая 1:0, заперли соперника в зоне. Владимир Ткачёв на пятаке подставил клюшку под наброс Михаила Гуляева. Вратарь Андрей Шутов смог справиться с этим броском, но Сергей Толчинский оказался самым расторопным на добивании — 2:0.
Таким образом, 17-летний Михаил Гуляев записал на свой счёт очко за результативную передачу и стал первым игроком 2005 года рождения, набравшим баллы в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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