«Я точно всё не сыграю». 41-летний Зарипов высказался об увеличении количества матчей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о сравнениях нынешней команды и состава образца сезона-2004/2005. Кроме того, 41-летний форвард поделился мнением об увеличении количества матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ командам предстоит провести по 68 встреч.

«Бесят ли такие сравнения? Я не стал бы бросаться словами «бесит» или «раздражает». Но за свою карьеру я уже привык, что каждому в голову не залезешь. Если люди хотят, то пусть это обсуждают, сравнивают, ругают или радуются. Наша задача — выйти и доказать, что с таким составом мы можем побеждать. Что у каждого есть имя, заработанное в успешных матчах, и что он на льду — личность.



От чего зависит успех? От многих факторов. Каким-то одним не обойтись. Должен быть дружный коллектив, когда все в команде друг за друга. Хорошая отдача на льду. Работа как на тренировке, так и в матчах. Ну и тренерское задание, какой будет тактика.



68 матчей в чемпионате у «Ак Барса» — как мне такое? Я точно всё не сыграю. Ну а почему не 68? Разве плохо, когда длинный чемпионат? Надо пробовать что-то новое. У нас есть привычка — сделали что-то и используем это много лет. А нужно не бояться что-то менять. И пробовать. Вдруг это решение вызовет у всех невероятные эмоции?» — приводит слова Зарипова официальный сайт КХЛ.