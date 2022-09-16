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«Авангард» одержал первую победу в сезоне в седьмом матче, уверенно обыграв «Барыс»

«Авангард» одержал первую победу в сезоне в седьмом матче, уверенно обыграв «Барыс»
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В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Для омичей эта победа стала первой в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2022, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Дергачёв (Жарков) – 08:30 (5x5)   0:2 Толчинский (Ткачёв, Гуляев) – 17:10 (5x5)   1:2 Петухов (Сергиенко) – 18:10 (5x5)   1:3 Буше (Ярош, Ткачёв) – 23:30 (5x4)   1:4 Чистяков (Шарипзянов) – 25:41 (5x5)   1:5 Береглазов (Белов, Буше) – 33:44 (5x5)   2:5 Вей (Грэм) – 40:22 (5x5)

На девятой минуте Александр Дергачёв с передачи Владимира Жаркова вывел «ястребов» вперёд. На 18-й минуте Сергей Толчинский удвоил преимущество гостей. Ровно через минуту Егор Петухов с передачи Юрия Сергиенко отыграл один гол. На 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство — 3:1. Ещё через две минуты Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова в четвёртый раз поразил ворота «Барыса». На 34-й минуте Алексей Береглазов забил пятый гол. На 41-й минуте Линден Вей после паса Джесси Грэма сократил отставание — 5:2.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 19 сентября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Барыс» 18 сентября примет «Сибирь».

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