Рябыкин: подсказали игрокам «Авангарда», что не только в красивый хоккей можно играть

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал первую победу команды в сезоне, одержанную в матче с «Барысом» (5:2).
«Сегодня очень доволен содержанием и качеством игры. Здорово выглядели, владели инициативой, забили наконец-то свои голы и победили. Гуляев показал себя с очень хорошей стороны, очень хладнокровно выглядел, поэтому и играл много. Эта победа, надеюсь, раскрепостит ребят, они скинут оковы и начнут действовать правильно.
Мы сегодня на собрании перед встречей обратили внимание, что в прошлом сезоне в первых шести матчах было в пять раз больше блокированных бросков, чем сейчас. Подсказали хоккеистам этот момент, чтобы они поняли, что не только в красивый хоккей можно и нужно играть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 сентября 2022
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