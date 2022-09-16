В матче «Куньлунь» — «Сочи» произошла драка «два на два». Клубам выписали 34 минуты штрафа

В эти минуты на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает «Сочи». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу номинальных хозяев.

На седьмой минуте встречи за воротами сочинцев произошла массовая стычка «два на два». Нападающий китайцев Иван Лисин схлестнулся в кулачном бою с защитником «Сочи» Никитой Зоркиным, а форвард Гарет Хант — с игроком атаки Донатом Стальновым. По итогу Зоркин повалил Лисина на лёд, Стальнова и Ханта пришлось разнимать судьям.

В результате Лисин и Хант получили по пять минут удаления, кроме того, «Куньлуню» выписали минимальный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение. Зоркин получил пятиминутное удаление, а Стальнову выписали 2+5+10. В сумме обе команды были наказаны 34 минутами штрафного времени.

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