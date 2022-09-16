«Ак Барс» дважды за период забил в меньшинстве в матче с минским «Динамо»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает минское «Динамо». После второго периода счёт равный — 2:2.

Во втором игровом отрезке игроки «Ак Барса» смогли дважды отличиться в меньшинстве. На 26-й минуте при игре «четыре на пять» Динар Хафизуллин отдал передачу Кириллу Семёнову, который вошёл в чужую зону и оставил шайбу Артёму Галимову, который точно бросил.

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На 36-й минуте вновь при игре «четыре на пять» Семёнов перехватил шайбу и убежал в контратаку. Развернувшись, Кирилл отдал передачу Кириллу Петрову, который «пробил» Алексея Колосова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».