СКА обыграл московское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 10-й минуте Эрик О'Делл вывел динамовцев вперёд. На 33-й минуте Игорь Ожиганов сравнял счёт. Через 55 секунд Степан Фальковский во второй раз поразил ворота московской команды. На 42-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Джордана Уила восстановил равенство в счёте — 2:2. На 54-й минуте Дмитрий Яшкин с передачи Михаила Воробьёва забил победный гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 18 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с «Северсталью». «Динамо» 19 сентября примет «Локомотив».