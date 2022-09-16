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СКА обыграл московское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

СКА обыграл московское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 10-й минуте Эрик О'Делл вывел динамовцев вперёд. На 33-й минуте Игорь Ожиганов сравнял счёт. Через 55 секунд Степан Фальковский во второй раз поразил ворота московской команды. На 42-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Джордана Уила восстановил равенство в счёте — 2:2. На 54-й минуте Дмитрий Яшкин с передачи Михаила Воробьёва забил победный гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 18 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с «Северсталью». «Динамо» 19 сентября примет «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 О'Делл (Мартынов, Бойков) – 09:31 (5x5)   1:1 Ожиганов (Жафяров, Яшкин) – 32:43 (5x5)   1:2 Фальковский (Никишин, Бардаков) – 33:38 (5x5)   2:2 Рашевский (Уил) – 41:29 (5x5)   2:3 Яшкин (Воробьёв) – 53:00 (5x5)
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