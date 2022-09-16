«Куньлунь» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи» в Мытищах

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяева со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
На 13-й минуте Итан Верек вывел китайскую команду, забросив при игре «шесть на пять». На предпоследней минуте второго периода Дмитрий Завгородний сравнял счёт. Результативные передачи на свой счёт записали Артур Тянулин и Амир Гараев. На 44-й минуте Паркер Фу во второй раз поразил ворота сочинцев.
Таким образом, «Куньлунь» прервал серию из пяти поражений. «Сочи» из шести матчей выиграл лишь в одном.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 18 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Куньлунь» 20 сентября в Мытищах также встретится со столичными армейцами.
- 16 сентября 2022
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