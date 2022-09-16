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Радулов саркастически отпраздновал гол в ворота минского «Динамо» в овертайме

Радулов саркастически отпраздновал гол в ворота минского «Динамо» в овертайме
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов забросил шайбу в ворота минского «Динамо» в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Российский форвард саркастически отпраздновал этот гол.

В овертайме казанцы сняли голкипера, выпустив четвёртого полевого игрока. Во время атаки Радулов получил шайбу на фланге, сблизился с воротами и точно бросил, принеся победу «Ак Барсу». После этого Александр побежал к центру площадки и, сделав рукой жест в форме телефона, приложил к уху. Так он, вероятнее всего, отреагировал на незасчитанный гол Кирилла Семёнова менее чем за полторы минуту до завершения основного времени.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой казанцев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

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