Кудашов — о поражении от СКА: «Динамо» нужно учиться выигрывать такие матчи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в матче со СКА (2:3).

«Нам надо учиться выигрывать такие матчи. Это тот случай, когда играешь хорошо, но не набираешь очков. Нужно забивать и не пропускать. Есть вещи, о которых мы поговорили в раздевалке, за счёт чего нужно выигрывать такие матчи. Всё, что происходит в раздевалке, остаётся там.

Ротация у соперника? По-разному ведут игру, вы спрашивали об этом Романа Борисовича? Мне тяжело говорить за него. Мы в наложения не играли, у нас тоже были изменения.

Два гола за минуту пропустили? Не буду комментировать, потому что придётся затрагивать игроков. Я уже сказал, что нам надо учиться выигрывать такие матчи. Не было ли мыслей заменить Волкова? Сезон длинный, все должны играть. Там не только вратарские действия, там много другого было. Не всегда всё получается так, как хочется. Вратарю я не виню за поражение.

Ротация состава? Есть повреждения, есть план, есть болезни, очень много нюансов. Тринеев? Всё зависит от того, как игрок играет. Он у нас есть в бригаде большинства, если бы у нас было больше большинства, вы бы его увидели там», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.