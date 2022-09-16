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«Стас не трогал вратаря». Знарок прокомментировал отменённый гол «Ак Барса»

«Стас не трогал вратаря». Знарок прокомментировал отменённый гол «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с минским «Динамо» поделился мнением об отменённом голе Кирилла Семёнова в конце основного времени.

«Мы ещё раз посмотрели гол Семёнова… Ну, мы ещё раз посмотрели. Судьи так решили. Но Стас не трогал вратаря. Он заехал в площадь, никуда не мог уйти, его толкали на вратаря. Если бы вратарь сделал движение, вышел на него и столкнулся с ним, тогда — 100% отменяют гол. Но он не выходил, не мешал, а защитник толкал его туда. Мы хотим разъяснения получить на будущее», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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