Знарок: да мне вообще всё равно на празднования Радулова, какие он шоу там делает

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с минским «Динамо» прокомментировал победный гол опытного нападающего Александра Радулова в овертайме. Форвард побежал к центру площадки и, сложив руку в форме телефона, прижал её к уху. Так он, вероятнее всего, сделал отсылку на отменённую шайбу Кирилла Семёнова.
«Нравятся ли мне такие эмоциональные празднования, как у Радулова? Да мне вообще всё равно, мне главное два очка, а какие они шоу там делают… Нравится зрителям, мы же играем для зрителей», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой казанцев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
- 16 сентября 2022
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