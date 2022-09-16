Главный тренер минского «Динамо» высказался о двух голах, пропущенных в большинстве

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался после поражения в овертайме матча с «Ак Барсом».

«Если смотреть объективно, доволен игрой «пять на пять», наше меньшинство было великолепно, а большинство было сегодня нашей слабой стороной. Хотя большинство в этом сезоне — наша сила. Но иногда так бывает. В целом наша команда билась. Мы в конце странного выезда, в котором были технические неполадки, задержки полётов. Играли домашнюю встречу здесь, много всяких напастей случилось с нами на первом выезде. Команда с этим справилась, показала бойцовский дух, характер и билась против чемпионов-тяжеловесов КХЛ. И взяли три очка из четырёх. Я этим доволен», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.