Главный тренер минского «Динамо» высказался о двух голах, пропущенных в большинстве
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался после поражения в овертайме матча с «Ак Барсом».
«Если смотреть объективно, доволен игрой «пять на пять», наше меньшинство было великолепно, а большинство было сегодня нашей слабой стороной. Хотя большинство в этом сезоне — наша сила. Но иногда так бывает. В целом наша команда билась. Мы в конце странного выезда, в котором были технические неполадки, задержки полётов. Играли домашнюю встречу здесь, много всяких напастей случилось с нами на первом выезде. Команда с этим справилась, показала бойцовский дух, характер и билась против чемпионов-тяжеловесов КХЛ. И взяли три очка из четырёх. Я этим доволен», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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