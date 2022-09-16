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Главный тренер «Спартака» прокомментировал второе поражение подряд

Главный тренер «Спартака» прокомментировал второе поражение подряд
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов высказался после поражения во встрече с нижегородским «Торпедо» (1:2 ОТ). Этот проигрыш стал для красно-белых вторым подряд и третьим в сезоне. Всего московская команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы.

«Хорошая игра, очень скоростная получилась с первой до последней минуты. Играли два периода по плану, в третьем потеряли концентрацию, получили ненужные удаления, два раза оставляли команду «три на пять», так нельзя играть. Провели разговор в раздевалке. Сезон длинный, горевать некогда, сегодня у нас пятая встреча через день, усталость накапливается. Надо подготовиться к матчу с «Ак Барсом», подкопить силы.

Хорошо в меньшинстве играли, а что с большинством? Правильно говорите, не использовали свои моменты, не получилось то, что мы отрабатывали на тренировках, значит, будем работать дальше, «пять на три» тоже надо было забивать.

Шейн Принс? Мы не выделяем никого, играем командой, одним целым. Все ребята стараются. Ждём от всех улучшения игры, нужно холоднокровие в завершении игровых моментов, которого пока не совсем хватает», — приводит слова Миронова официальный сайт москвичей.

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