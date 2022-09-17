«Из уважения к титанической природе подвига Буре». Журналист НХЛ не верит в Мэттьюса

Журналист официального сайта НХЛ Шон Роарк поделился мнением о нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе. Обозреватель ответил на вопрос, сможет ли американский форвард вновь преодолеть планку в 60 голов.
«Послушайте, Мэттьюс, несомненно, отличный игрок и, возможно, лучший игрок в НХЛ. Но это не аргумент здесь. Вопрос заключается в том, сможет ли он забить 60 голов в сезоне-2022/2023. За долгую и яркую историю НХЛ эта отметка достигалась 40 раз, и только трижды — с сезона-2000/2001. Овечкин, лучший бомбардир своего поколения, а возможно, и любого поколения, однажды сделал это, забив 65 голов в сезоне-2007/2008. Стэмкос — ещё один игрок, преодолевший планку в 60 шайб, он сделал это в сезоне-2011/2012 в возрасте 22 лет — когда вся его карьера была впереди. Стэмкосу сейчас 32 года, и с тех пор он не забивал больше 45 за сезон, хотя отчасти это связано с различными травмами и двумя укороченными сезонами (2012/2013, 2020/2021). Буре, за которым гонится Мэттьюс, ещё дважды был близок к тому, чтобы снова выбить 60 голов (58 за «Флориду Пантерз» в сезоне-1999/2000; 59 – в 2000/2001), но ему так и не удалось достичь отметки. Так что из уважения к титанической природе подвига я ставлю на то, что Мэттьюс не забьёт 60 голов», — приводит слова Роарка официальный сайт НХЛ.
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