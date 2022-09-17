Судьи удалили форварда «Адмирала» за игру двумя клюшками

В концовке третьего периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» случилось необычное удаление.

На 57-й минуте «Салават» запер «Адмирал» в зоне дальневосточной команды. Голкипер хозяев Никита Серебряков потерял клюшку, её поднял нападающий Михал Криштоф и хотел передать её обратно вратарю, однако уфимцы проводили опасную атаку. Поэтому словацкий хоккеист попытался прервать передачу обеими клюшками. В итоге ему выписали двухминутное удаление за незаконное и опасное снаряжение.

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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).