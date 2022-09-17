Тренер «Салавата» высказался о неудачном старте сезона. У команды 5 поражений в 7 матчах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2 ОТ). Уфимцы проиграли в третьей встрече подряд и во второй раз за три дня «Адмиралу». Ранее «Салават» потерпел поражение в матче со «Спартаком». Всего у уфимцев в семи встречах сезона пять поражений.

«Мы хорошо начали. Забили в большинстве. Во втором периоде случился момент, когда «Адмирал» перехватил инициативу, мы пропустили. Хорошо, что выстояли в конце. Но не разобрались в овертайме. Формат спаренных матчей? Какой есть календарь, такой есть. У нас матчи идут через день, далее спаренные встречи с «Амуром». Сейчас нам важно ставить свежих игроков, быстрее восстанавливаться.



Есть ли у какой-то из команд преимущество из-за календаря? Никто не успевает восстановиться. Но все в равных условиях. Почему не играл Коледов? У него травма. Удаления Хмелевского? Он удаляется, перехлёстывают эмоции. Сейчас идёт непростой период, все немного нервничают. Все хотят выиграть. Отсюда идут удаления.



Есть ли позитив в игре «Салавата» после трёх поражений подряд? Я увидел много хорошего в игре, прогресс идёт на данном этапе. Мы бились друг за друга, выигрывали борьбу, забили первыми в большинстве. В нынешней ситуации очко на выезде у «Адмирала» тоже имеет значение», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».