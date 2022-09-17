Генеральный директор «Салавата» объяснил причины третьего поражения команды подряд

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал третье подряд поражение команды. Уфимцы уступили в овертайме гостевого матча с «Адмиралом». Таким образом, «Салават» проиграл уже пять раз за семь матчей нового сезона.

«1:2. Должны были сегодня выиграть. Команда понимает, что надо выбираться из сложного положения. Изменения в составе сработали, но их, видимо, было недостаточно», — говорится в сообщении.

Напомним, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).