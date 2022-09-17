«Рекорд Овечкина уже абсурден». The Hockey Writers — о погоне россиянина за Гретцки

Журналист The Hockey Writers Люк Джеймс поделился мыслями о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Насколько приблизится Алекс Овечкин к Уэйну Гретцки как лидеру НХЛ по количеству голов в этом сезоне?

Овечкин находится всего в 115 голах от Уэйна Гретцки, который занимает первое место в рейтинге за всю историю НХЛ. Контракт 37-летнего хоккеиста рассчитан на четыре года, что ставит его на путь борьбы с хоккейной историей. В преддверии нового сезона вот так выглядит гонка лучших снайперов лиги:



1. Уэйн Гретцки, 894 гола.

2. Горди Хоу, 801.

3. Александр Овечкин, 780.

4. Яромир Ягр, 766.

5. Бретт Халл, 744.



Сидни Кросби (517) — следующий активный игрок в списке, занимающий 39-е место среди самых результативных снайперов НХЛ. Другими словами, рекорд Овечкина уже абсурден и может вывести его в собственную лигу.



Капитан «Вашингтона» завершил прошлый сезон с 90 (50+40) очками в 77 матчах. До этого он набрал 42 (24+18) балла в 45 встречах и 67 (48+19) очков в 68 матчах.

Овечкин, автор девяти сезонов с 50 голами, пережил худший период своей карьеры десять лет назад. В сезонах-2010/2011 и 2011/2012 он забил всего 70 голов в 157 матчах — это в среднем 0,45 шайбы за встречу. Если московский форвард повторит худший период в карьере и останется без травм в этом чемпионате, он закончит сезон-2022/2023 с 37 голами на своём счету и будет отставать всего на 78 от Гретцки.



С учётом сказанного было бы разумно ожидать, что трёхкратный обладатель «Харт Трофи» сыграет лучше, чем в свои худшие годы, и приблизится к вершине результативности. Тем не менее всё возможно», — приводит слова Джеймса The Hockey Writers.