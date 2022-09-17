Представлен дизайн новой маски Георгиева

Известный дизайнер Дэвид Гуннарссон опубликовал в соцсетях изображения новой маски российского голкипера «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева. Маска выполнена в серебристом цвете и покрыта чёрными точками. Кроме того, на ней изображён логотип клуба.
Новый сезон «Колорадо» начнёт 13 октября. В этот день «Эвеланш» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш». С Георгиевым заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 10,2 млн. За первый год вратарь получит $ 3,6 млн, $ 3,7 млн — за второй, а за третий — $ 2,9 млн. По предыдущему соглашению его заработная плата была $ 2,4 млн в год.
Сам Георгиев говорил, что в Нью-Йорке ему было тяжело, так как ему не давали играть серии матчей.
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