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Форвард минского «Динамо» Меркли рассказал об адаптации к жизни в Беларуси

Форвард минского «Динамо» Меркли рассказал об адаптации к жизни в Беларуси
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Форвард минского «Динамо» Ник Меркли рассказал о том, как обжился в столице Беларуси. Спортсмен признался, что ему нравится Минск.

«Как воспринимается жизнь в Беларуси после Северной Америки? Всё в порядке. Нравится Минск, комфортный город, нашёл подходящие рестораны. Считаю, у нас классный состав, парни мне во всём помогают, масса позитива. Уровень лиги высокий, думаю, стиль команд где-то напоминает североамериканский хоккей.

Я пока привыкаю. Да, на данный момент есть вопрос с удалениями, их действительно много, так что надо исправляться в этом смысле. А в целом всё здорово, мне нравится быть частью процесса», — приводит слова Меркли Metaratings.

25-летний хоккеист в течение своей карьеры успел сыграть 41 матч в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Также на его счету 201 игра в АХЛ, где он набрал 157 (56+101) очков.

Минувший сезон Меркли начинал в системе «акул» – забросил одну шайбу в девяти матчах НХЛ и оформил 36 (11+25) результативных баллов в 43 встречах за фарм-клуб «Сан-Хосе». После этого он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», но играл только в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» – 10 (5+5) очков в 16 играх.

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