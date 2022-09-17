«Авангард» расстался с Курашёвым и заключил контракт с Кравцом

Пресс-служба «Авангарда» объявила об изменениях в тренерском штабе. Клуб принял решение расстаться с Константином Курашёвым, который занимал должность тренера-ассистента. Контракт разорван по взаимному согласию сторон.



В свою очередь, тренерский штаб команды пополнил Михаил Кравец. Он теперь будет занимать должность тренера-ассистента.



В качестве ассистента Кравец работал в «СКА-1946» (2009-2012), СКА (2012-2014) и в ХК «Сочи» (2014-2017). Возглавлял «КРС Хэйлунцзян» (2017-2018), «СКА-Нева» (2018-2019), «Витязь» (2019-2021) и «Амур» (2021).

В нынешнем сезоне «Авангард» неудачно стартовал. Команда из Омска потерпела шесть поражений подряд. Лишь после этого «Авангард» одержал первую победу в сезоне.