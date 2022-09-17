Стальнова дисквалифицировали на один матч после драки в матче с «Куньлунем»

Форвард «Сочи» Донат Стальнов дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ. 23-летнего нападающего признали зачинщиком драки в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».



Драка началась после того, как Стальнов на седьмой минуте первого периода атаковал Гарета Ханта со спины. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел этот эпизод. По итогам рассмотрения было решено дисквалифицировать Стальнова на один матч и оштрафовать. Сумма штрафа не разглашается.

«Куньлунь» в том матче одержал победу со счётом 3:1. Таким образом, «Куньлунь» прервал серию из пяти поражений. «Сочи» из шести матчей выиграл лишь в одном.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 18 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Куньлунь» 20 сентября в Мытищах также встретится со столичными армейцами.