«Локомотив» обыграл «Витязь» в затяжной серии буллитов
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Локомотив» принимал «Витязь». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Причём судьба матча была решена лишь в серии буллитов.
Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Обе команды создали предостаточно опасных моментов, но не смогли забить. В овертайме отличиться никому также не удалось. Решающий буллит забросил Степан Никулин. Причём команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным.
«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.
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