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«Локомотив» обыграл «Витязь» в затяжной серии буллитов

«Локомотив» обыграл «Витязь» в затяжной серии буллитов
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Локомотив» принимал «Витязь». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Причём судьба матча была решена лишь в серии буллитов.

Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Обе команды создали предостаточно опасных моментов, но не смогли забить. В овертайме отличиться никому также не удалось. Решающий буллит забросил Степан Никулин. Причём команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным.

«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Б
Витязь
Московская область
1:0 Никулин – 65:00 (ПБ)
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