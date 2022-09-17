Щитов: Козлову нужно время в «Салавате Юлаеве», не вижу смысла в отставке

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мнением о проблемах уфимского клуба в начале сезона. «Салават» потерпел четыре поражения в шести матчах. Также он ответил на вопрос, стоит ли уфимцам увольнять наставника команды Виктора Козлова.



«Изменится ли ситуация? Да, главный тренер как-то изменит свои требования, а игроки привыкнут друг к другу. Идёт перестройка коллектива, и нужно время. Примерно к 15-му матчу ситуация выровняется. Тогда можно будет делать выводы.



Я не вижу смысла в отставках в начале сезона. Считаю, что новому тренеру нужно давать поработать два сезона. Помню, как-то в КХЛ уволили 12 человек в течение двух месяцев, — и это смешно. На их места потом приходят всё те же люди. Виктор Козлов — молодой специалист с богатым хоккейным опытом. Если бы Николай Цулыгин был главным тренером, его бы уже «съели». Я вообще хотел бы, чтобы он возглавлял команду, но руководству виднее… Поживём — увидим. Я считаю, что ни в одном клубе увольнять тренера не нужно, всем надо дать время», — цитирует Щитова «РБ Спорт».