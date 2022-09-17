«Безумно люблю и ценю нашу дружбу». Бузова поздравила Овечкина с днём рождения
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Известная российская певица Ольга Бузова обратилась к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, ему исполнилось 37 лет.
Бузова разместила совместный снимок с хоккеистом и опубликовала поздравление.
«С днём рождения, легенда! Безумно люблю и ценю нашу дружбу с тобой и твоей потрясающей семьёй», – написала Бузова.
Овечкин уже вернулся в США. Он успел провести тренировки на льду вместе с «Вашингтоном». В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 матчах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету капитана «столичных» ещё шесть встреч и шесть (1+5) очков.
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