Бочаров объяснил проблемы «Салавата Юлаева» при игре в большинстве

Форвард «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров поделился мнением о поражении команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ. Также Бочаров высказался о проблемах команды при игре в большинстве.
«Была хорошая игра, большие скорости. К сожалению, получилось так, что «Адмирал» реализовал свои моменты, а мы нет. Сложно, когда соперник так блокирует броски. Шайба до ворот не доходит. Надо работать над этим компонентом.
Прошлый матч я играл во втором звене. Ничего необычного, просто ротация состава. Сегодня вышел в стартовом звене, задачи такие же.
Причина проблем при игре в большинстве? Не хватает хладнокровия. Над этим компонентом нужно много работать, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Бочарова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 17 сентября 2022
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