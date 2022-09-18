Тафгай «Куньлуня» рассказал, почему ударил падающего соперника

Нападающий и тафгай «Куньлунь Ред Старз» Гарет Хант высказался о драке с нападающим «Адмирала» Марком Вербой и рассказал, почему ударил соперника, когда тот уже лежал на льду.

«Для меня бой не закончен до тех пор, пока за мной не закроется дверь штрафного бокса. До этого момента нужно прилагать все усилия, чтобы защитить себя. Я не полагаюсь на то, что кто-то придёт и остановит бой. Я стараюсь обезопасить себя и делать свою работу. Что случилось, то случилось. Делать что-то грязное не является моим намерением. Когда я дерусь, я дерусь до конца. Это довольно трудно – остановиться в середине боя, когда ты находишься в этой ситуации. Люди, которые меня критикуют, вероятно, никогда не были в подобных ситуациях. Драка – это не свет, который можно включить и выключить. Пока бой идёт – он идёт, уже только после, когда я попадаю в штрафной бокс, у меня есть пять минут, чтобы перед возвращением на площадку, подумать, что я сделал», — сказал Хант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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