Кожевников — о слабой игре легионеров «Салавата Юлаева»: Хо-Сэнг — это пока вообще анекдот

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о проблемах уфимского «Салавата Юлаева» на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Как и ожидалось, молодёжь Уфы пока не вытягивает, уровень не тот. Молодые много бегают и много бросают, но для результата необходимы мастера. Тут нужна помощь легионеров, однако Хартикайнен и Ко уехали, а новые легионеры — сплошные загадки. Форвард Хмелевский в первых матчах мне понравился, но на Дальнем Востоке, похоже, уснул — как и защитник Мёрфи. Хо-Сэнг — это пока вообще анекдот. О чём тут говорить, если на фоне легионеров Уфы иностранцы «Адмирала» во главе с защитником Шулаком смотрятся как звёзды. А ведь раньше всё было наоборот — именно Уфа легионерами комплектовалась идеально!

«Салават» фаворит дальневосточных матчей с «Амуром»? Не факт. У Хабаровска хотя бы есть надёжный вратарь — Аликин. Об Уфе этого сказать не могу. Кареев, которого так хвалили за его игру в чемпионате Финляндии, в КХЛ почему-то растерялся. Второй номер ветеран Ежов для КХЛ — это имя, но у него проблемы с ближним углом. Все ругают бригаду вратарей Омска, но, честно говоря, в Уфе с голкиперами такие же проблемы.

Что посоветую «Амуру» и «Салавату»? Обеим командам требуется срочное усиление. Своих игроков сейчас не найти, значит, после первых отсевов в тренировочных лагерях НХЛ там надо точечно находить легионеров. Без подкрепления «Амур» вряд ли выйдет в плей-офф, а потолок нынешнего «Салавата» — первый раунд. И это в лучшем случае!», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.