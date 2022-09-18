Макдэвид: нужно провести Кубок мира по хоккею как можно скорее

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид считает, что Кубок мира-2024 обязательно должен состояться.



Макдэвид принимал участие в Кубке мира в 2016 году в составе команды молодых звёзд Северной Америки. За сборную Канады Макдэвид не играл с Чемпионата мира 2018 года, когда канадская сборная проиграла в матче за третье место команде США 1:4. Коннор в том турнире провёл 10 матчей и набрал 17 (5+12) очков.



«Это было весело и здорово, но совсем не то же, что играть за свою страну. Я думаю, что НХЛ и хоккей в целом многое упустили в части международных турниров с участием лучших. Нам нужно провести такой турнир как можно скорее. Это было бы действительно чем-то особенным», – приводит слова Макдэвида The Score.



НХЛ планирует провести Кубок мира-2024 в феврале в Европе и Северной Америке.

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