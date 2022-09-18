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Кросби рассказал о своих переживаниях во время переговоров Малкина с «Питтсбургом»

Кросби рассказал о своих переживаниях во время переговоров Малкина с «Питтсбургом»
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Нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что переживал во время переговоров о новом контракте Евгения Малкина с «Пингвинз».

«Я сильно переживал. Сроки уже поджимали и произойти могло всё, что угодно. Всегда хочется думать позитивно и быть оптимистом. Но так или иначе была вероятность, что ничего не получится. Неопределенность сильно нервировала. Даже думать не хотелось о том, что мы, возможно, провели последний матч вместе. И это было вполне реально. Здорово, что он снова с нами. Эта ситуация точно заставила меня понервничать», — приводит слова Кросби Sportsnet.

Напомним, 36-летний россиянин этим летом подписал с клубом новый контракт на $ 24,4 млн. Срок соглашения рассчитан на четыре года.

Кросби и Малкин выступают за «Питтсбург» вместе с 2006 года. В составе команды они трижды выигрывали Кубок Стэнли.

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