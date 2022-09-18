Андрей Разин: в Саратове был два месяца без зарплаты

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин вспомнил свой первый «хоккейный» штраф, во времена работы главным тренером в саратовском «Кристалле».

«Сказать по правде, у меня было гораздо больше штрафов. Первый мой «хоккейный» штраф был, когда я работал в Саратове с командой ВХЛ «Кристалл» — 150 тысяч рублей. Сейчас он в два раза меньше, чем мне выписали последний. Зарплата у меня была на тот момент 100 тысяч минус налог. Получается, я два месяца без зарплаты был. Вот это был штраф для меня. А сейчас у меня хорошая зарплата, я могу спокойно рассчитаться», — приводит слова Разина телеканал «Русский Север».

Напомним, Андрей Разин получил штраф в 300 тыс. рублей за критику работы судей в матче с «Автомобилистом».