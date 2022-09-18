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Мэттьюс — о новом сезоне «Торонто»: мы невероятно мотивированы, неудачи нас подстёгивают

Мэттьюс — о новом сезоне «Торонто»: мы невероятно мотивированы, неудачи нас подстёгивают
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Нападающий «Торонто Мэйплс Лифс» Остон Мэттьюс поделился ожиданиями от игры команды в новом сезоне НХЛ.

«Путь к успеху у всех разный. Я верю в нашу команду, мы невероятно мотивированы. Неудачи нас только подстёгивают. Считаю, что у нас одна из лучших команд в НХЛ. В новом сезоне мы будем очень хороши. Будут взлёты и падения, нужно будет пройти регулярку как можно ровнее и подойти в оптимальной форме к матчам навылет.

Все говорят, что регулярный чемпионат не важен, но это не так. На протяжении сезона нужно создать хорошую атмосферу и достигнуть стабильности, чтобы в плей-офф справиться со всеми возможными испытаниями», – цитирует форварда Sportsnet.

Напомним, «Торонто» не может выиграть серию плей-офф с 2004 года. В прошлом сезоне «Лифс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Тампе» (3-4).

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