«Аскаров сыграл отлично». Нападающий «Нэшвилла» об игре с «Тампой»

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Джимми Хантингтон выделил игру российского голкипера «хищников» Ярослава Аскарова в матче новичков против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Если честно, чувствую себя прекрасно. Было приятно обыграть «Тампу», мою бывшую команду. Я сказал ребятам, что они пойдут вперёд с первых минут, набросятся на нас, так что это была отличная командная работа и победа. Аскаров сыграл отлично», — цитирует слова Хантингтона официальный сайт «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, встреча завершилась уверенной победой «хищников» со счётом 5:2. Российский вратарь принял участие в матче, а также в послематчевой серии буллитов, в которой отразил все пять бросков.

19-летний Аскаров прошлый сезон КХЛ провёл за СКА. В регулярном чемпионате вратарь сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.