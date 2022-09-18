Журналист ESPN — о Кубке мира: русские игроки выступят, но без флага и названия страны

Американский журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински уверен в участии сборной России на Кубке мира по хоккею, но скорее всего, без флага и названия страны.
«Не планируется возвращение команд Северной Америки и Европы. Ожидается, что в Кубке мира примут участие 10 национальных сборных, при этом две команды вылетят в квалификационном раунде, а в главном турнире сыграют восемь команд. Ожидается, что в их число войдут сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команда, представляющая Россию.
Хотя Дэйли сказал, что ещё слишком рано решать, в каком виде Россия выступит на Кубке мира, он отметил, что русские игроки примут в нём участие. Это может значить, что будет принят олимпийский вариант, при котором русские игроки выступят, но без флага и названия страны», — цитирует журналиста ESPN.
Напомним, недавно заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что хотел бы найти возможность, при которой хоккеисты из России смогут принять участие в Кубке мира.
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