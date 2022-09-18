Вратарь «Нефтехимика» Мурыгин заменён в первом периоде после трёх пропущенных шайб
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В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». После первого периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте игры после третьей пропущенной шайбы был заменён вратарь гостей Алексей Мурыгин. Вместо него в игру вступил Александр Судницын. Отметим дубль нападающего «Автомобилиста» Брукса Мэйсека. Единственную шайбу гостей в большинстве забросил Евгений Митякин.
Напомним, «Нефтехимик» после шести проведённых матчей не одержал ни одной победы и с одним набранным очком занимает последнее место в общей таблице КХЛ. В прошлом матче нижнекамская команда уступила челябинскому «Трактору» со счётом 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).
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