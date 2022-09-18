Сергей Широков вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров за всю историю КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков после заброшенной шайбы в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3, третий период) вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.



Первую строчку занимает экс-нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, следом идут нападающие «Ак Барса» Вадим Шипачёв и Данис Зарипов.



Лучшие бомбардиры КХЛ в истории:



1. Мозякин Сергей — 928 очков;

2. Шипачёв Вадим — 819;

3. Зарипов Данис — 683;

4. Радулов Александр — 586;

5. Доус Найджел — 550;

6. Эллисон Мэтт — 458;

7. Широков Сергей — 452;

8. Гусев Никита — 451.



За свою карьеру в КХЛ 36-летний Широков также выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА и «Спартак». В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского клуба.