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Сергей Широков вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров за всю историю КХЛ

Сергей Широков вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров за всю историю КХЛ
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков после заброшенной шайбы в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3, третий период) вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.

Первую строчку занимает экс-нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, следом идут нападающие «Ак Барса» Вадим Шипачёв и Данис Зарипов.

Лучшие бомбардиры КХЛ в истории:

1. Мозякин Сергей — 928 очков;
2. Шипачёв Вадим — 819;
3. Зарипов Данис — 683;
4. Радулов Александр — 586;
5. Доус Найджел — 550;
6. Эллисон Мэтт — 458;
7. Широков Сергей — 452;
8. Гусев Никита — 451.

За свою карьеру в КХЛ 36-летний Широков также выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА и «Спартак». В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского клуба.

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