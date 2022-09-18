Сергей Широков вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров за всю историю КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков после заброшенной шайбы в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3, третий период) вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.
Первую строчку занимает экс-нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, следом идут нападающие «Ак Барса» Вадим Шипачёв и Данис Зарипов.
Лучшие бомбардиры КХЛ в истории:
1. Мозякин Сергей — 928 очков;
2. Шипачёв Вадим — 819;
3. Зарипов Данис — 683;
4. Радулов Александр — 586;
5. Доус Найджел — 550;
6. Эллисон Мэтт — 458;
7. Широков Сергей — 452;
8. Гусев Никита — 451.
За свою карьеру в КХЛ 36-летний Широков также выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА и «Спартак». В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского клуба.
- 18 сентября 2022
-
18:08
-
17:50
-
17:36
-
17:07
-
16:59
-
16:45
-
16:29
-
16:15
-
15:40
-
15:30
-
14:04
-
14:00
-
13:47
-
13:22
-
12:35
-
11:57
-
11:45
-
10:54
-
10:10
-
10:04
-
09:22
-
09:20
-
09:00
-
08:36
- 17 сентября 2022
-
23:30
-
23:13
-
22:52
-
22:35
-
21:56
-
21:37
-
21:26
-
20:49
-
20:06
-
19:40
-
19:06