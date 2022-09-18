Руководитель хоккейной школы в Латвии пожаловался на высокие цены за электричество

Руководитель латвийской хоккейной школы и команды «Призма» Эрикс Милюнс рассказал о проблемах, связанных с повышением цены за электричество.



«За июль месяц пришел счёт на € 100 тыс., и это только за электричество. У нас это пока трёхкратное увеличение. Но это пока. Что будет дальше – страшно представить.



Хоккей и так дорогой вид спорта. А если повышать плату за аренду льда – не каждый согласится с этим и, главное, потянет. А раз так, то мы рискуем так и вовсе потерять людей. Чтобы, к примеру, нам выйти на условный ноль, аренда должна стоить где-то € 500 в час. Это неадекватная цифра. Если помощи от государства мы так и не дождёмся, причём реальной помощи, то особенно частные катки станут перед серьёзной дилеммой – работать или закрываться, растапливать лёд и зарабатывать другой деятельностью или всё же работать, но всё больше уходить в минус», — цитирует Милюнса Sputnik Латвия.