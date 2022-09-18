Леонтьев — о падении Блэкера после фола игрока «Нефтехимика»: мужчина не должен так играть

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Удалений много, удаления сегодня реализовал хорошо наш соперник, очень чётко. Мы разбирали действия игроков «Автомобилиста», но не удалось сдержать. По шайбам в равных составах, по броскам, по владению в зоне атаки мы победили, кроме блок-шотов. Практически никаких претензий, кроме удалений.
Но сами видите — мы хоккеисты, у нас мужской вид спорта, мы не должны приукрашивать. Я конкретно говорю про последнее удаление на Блэкере. Да, может быть, там был зацеп, но посмотрите внимательно, что он добавил. Я считаю, что так не должен играть мужчина в хоккей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Какие есть экстремальные методы выхода из ситуации? Подскажите, какие могут быть? С парашютом спрыгнуть или в Марианскую впадину спуститься на батискафе? Мы выжмем максимум из этой ситуации и выйдем с высоко поднятой головой.
Я уверен, что мы эту полосу пройдём, с таким настроем и желанием она не будет долго длиться. Да, сильные соперники, но мы выйдем из этой ситуации. Я в этом уверен, и команда в этом уверена», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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