ЦСКА одержал пятую победу в сезоне КХЛ, уверенно обыграв дома «Сочи»
Поделиться
Московский ЦСКА одержал победу над ХК «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, Никита Нестеров, Фредрик Классон и Максим Соркин. У «Сочи» голы забили Дмитрий Завгородний и Брэндон Гормли.
ЦСКА одержал пятую победу в сезоне, ранее обыграв «Металлург» (6:2), «Нефтехимик» (5:4, ОТ), «Локомотив» (3:2) и «Витязь» (4:2). «Сочи» потерпел шестое поражение, у клуба всего одна победа в чемпионате — над «Барысом» (6:3).
В следующем матче подопечные Сергея Фёдорова сыграют с «Куньлунь Ред Стар» (Мытищи, 20 сентября, 19:00 мск). «Сочи» 21 сентября примет дома «Авангард» (19:30 мск).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Мингачёв – 17:27 (5x5) 2:0 Абрамов (Мамин) – 25:55 (5x5) 3:0 Нестеров (Классон, Карнаухов) – 27:12 (5x5) 4:0 Классон (Плотников, Григоренко) – 40:28 (5x5) 5:0 Соркин (Светлаков) – 41:28 (5x5) 5:1 Завгородний (Крощинский, Алтыбармакян) – 43:09 (5x5) 5:2 Попов (Гормли, Завгородний) – 46:52 (5x5)
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:07
-
18:45
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:50
-
17:36
-
17:07
-
16:59
-
16:45
-
16:29
-
16:15
-
15:40
-
15:30
-
14:04
-
14:00
-
13:47
-
13:22
-
12:35
-
11:57
-
11:45
-
10:54
-
10:10
-
10:04
-
09:22
-
09:20
-
09:00
-
08:36
- 17 сентября 2022
-
23:30
-
23:13
-
22:52
Партнерский контент