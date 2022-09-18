ЦСКА одержал пятую победу в сезоне КХЛ, уверенно обыграв дома «Сочи»

Московский ЦСКА одержал победу над ХК «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, Никита Нестеров, Фредрик Классон и Максим Соркин. У «Сочи» голы забили Дмитрий Завгородний и Брэндон Гормли.



ЦСКА одержал пятую победу в сезоне, ранее обыграв «Металлург» (6:2), «Нефтехимик» (5:4, ОТ), «Локомотив» (3:2) и «Витязь» (4:2). «Сочи» потерпел шестое поражение, у клуба всего одна победа в чемпионате — над «Барысом» (6:3).



В следующем матче подопечные Сергея Фёдорова сыграют с «Куньлунь Ред Стар» (Мытищи, 20 сентября, 19:00 мск). «Сочи» 21 сентября примет дома «Авангард» (19:30 мск).