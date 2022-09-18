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ЦСКА одержал пятую победу в сезоне КХЛ, уверенно обыграв дома «Сочи»

ЦСКА одержал пятую победу в сезоне КХЛ, уверенно обыграв дома «Сочи»
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Московский ЦСКА одержал победу над ХК «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, Никита Нестеров, Фредрик Классон и Максим Соркин. У «Сочи» голы забили Дмитрий Завгородний и Брэндон Гормли.

ЦСКА одержал пятую победу в сезоне, ранее обыграв «Металлург» (6:2), «Нефтехимик» (5:4, ОТ), «Локомотив» (3:2) и «Витязь» (4:2). «Сочи» потерпел шестое поражение, у клуба всего одна победа в чемпионате — над «Барысом» (6:3).

В следующем матче подопечные Сергея Фёдорова сыграют с «Куньлунь Ред Стар» (Мытищи, 20 сентября, 19:00 мск). «Сочи» 21 сентября примет дома «Авангард» (19:30 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Мингачёв – 17:27 (5x5)   2:0 Абрамов (Мамин) – 25:55 (5x5)   3:0 Нестеров (Классон, Карнаухов) – 27:12 (5x5)   4:0 Классон (Плотников, Григоренко) – 40:28 (5x5)   5:0 Соркин (Светлаков) – 41:28 (5x5)   5:1 Завгородний (Крощинский, Алтыбармакян) – 43:09 (5x5)   5:2 Попов (Гормли, Завгородний) – 46:52 (5x5)
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