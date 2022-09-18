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Гуськов и Крощинский устроили драку в конце матча ЦСКА и «Сочи»

Гуськов и Крощинский устроили драку в конце матча ЦСКА и «Сочи»
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Московский ЦСКА одержал победу над ХК «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 5:2. Игра состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена».

В концовке игры на льду произошла драка. В кулачном бою сошлись форвард армейцев Матвей Гуськов и защитник гостей Фёдор Крощинский. Игрок ЦСКА был удалён до конца матча, хоккеист «Сочи» — на пять минут, но не успел выйти на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, Никита Нестеров, Фредрик Классон и Максим Соркин. У «Сочи» голы забили Дмитрий Завгородний и Брэндон Гормли.

В следующем матче подопечные Сергея Фёдорова сыграют с «Куньлунь Ред Стар» (Мытищи, 20 сентября, 19:00 мск). «Сочи» 21 сентября примет дома «Авангард» (19:30 мск).

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