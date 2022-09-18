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Камалов забросил шайбу «Северстали» с отрицательного угла рикошетом от шлема голкипера

Камалов забросил шайбу «Северстали» с отрицательного угла рикошетом от шлема голкипера
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает череповецкую «Северсталь». По окончании основного времени встречи счёт ничейный — 1:1. Команды сыграют в овертайме.

На 49-й минуте встречи счёт сравнял защитник СКА Никита Камалов. Хоккеист сумел поразить ворота с отрицительного угла рикошетом от шлема вратаря «Северстали» Владислава Подъяпольского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что первую шайбу во встрече на четвёртой минуте забросил защитник «Северстали» Николай Тимашов, ему ассистировали Семён Луговяк и Егор Морозов.

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