Камалов забросил шайбу «Северстали» с отрицательного угла рикошетом от шлема голкипера

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает череповецкую «Северсталь». По окончании основного времени встречи счёт ничейный — 1:1. Команды сыграют в овертайме.



На 49-й минуте встречи счёт сравнял защитник СКА Никита Камалов. Хоккеист сумел поразить ворота с отрицительного угла рикошетом от шлема вратаря «Северстали» Владислава Подъяпольского.

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Отметим, что первую шайбу во встрече на четвёртой минуте забросил защитник «Северстали» Николай Тимашов, ему ассистировали Семён Луговяк и Егор Морозов.