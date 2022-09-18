СКА одержал восьмую подряд победу на старте сезона КХЛ, по буллитам обыграв «Северсталь»

Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



В составе армейцев в основное время шайбу забросил Никита Камалов, у «Северстали» отличился защитник Николай Тимашов, ему ассистировали Семён Луговяк и Егор Морозов.

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В серии буллитов два точных броска у СКА нанёс форвард Марат Хайруллин, единственную точную попытку у «Северстали» совершил Руслан Абросимов.



СКА одержал восьмую победу подряд на старте сезона Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Романа Ротенберга 16 баллов после восьми встреч. «Северсталь» занимает пятое место на Западе, набрав девять баллов за семь игр.