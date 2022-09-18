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СКА одержал восьмую подряд победу на старте сезона КХЛ, по буллитам обыграв «Северсталь»

СКА одержал восьмую подряд победу на старте сезона КХЛ, по буллитам обыграв «Северсталь»
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

В составе армейцев в основное время шайбу забросил Никита Камалов, у «Северстали» отличился защитник Николай Тимашов, ему ассистировали Семён Луговяк и Егор Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В серии буллитов два точных броска у СКА нанёс форвард Марат Хайруллин, единственную точную попытку у «Северстали» совершил Руслан Абросимов.

СКА одержал восьмую победу подряд на старте сезона Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Романа Ротенберга 16 баллов после восьми встреч. «Северсталь» занимает пятое место на Западе, набрав девять баллов за семь игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Тимашов (Луговяк, Морозов) – 03:08 (5x5)   1:1 Камалов – 48:24 (5x5)   2:1 Хайруллин – 65:00 (ПБ)
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