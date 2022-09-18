Радулов дрался с Соколовым и радовался после шайбы «Спартаку». Фото победы «Ак Барса»

18 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Олега Знарка.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В начале второй 20-минутки на льду произошла потасовка между форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым и защитником «Спартака» Никитой Соколовым. Хоккеисты устроили небольшую драку, после которой оба игрока заработали двухминутное удаление за грубость.

В составе клуба из столицы Татарстана шайбы забросили Кирилл Семёнов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. Единственный гол «Спартака» забил форвард Дмитрий Кугрышев.