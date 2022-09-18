Знарок остался недоволен игрой «Ак Барса» после уверенной победы над «Спартаком»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Спартаком» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Пока ищем свою игру. А так, всех с победой. Сегодня «Ак Барс» доминировал? Это чуть-чуть не наша игра. Чёткий пас, игра в пас в зоне атаки, большинство. Вот это наша игра.



Потихонечку перестраиваемся. Думали, что будет полегче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков после семи встреч. В следующем матче казанцы и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.