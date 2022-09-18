Знарок остался недоволен игрой «Ак Барса» после уверенной победы над «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Спартаком» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Пока ищем свою игру. А так, всех с победой. Сегодня «Ак Барс» доминировал? Это чуть-чуть не наша игра. Чёткий пас, игра в пас в зоне атаки, большинство. Вот это наша игра.
Потихонечку перестраиваемся. Думали, что будет полегче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков после семи встреч. В следующем матче казанцы и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
21:10
-
21:07
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:04
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:07
-
18:45
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:50
-
17:36
-
17:07
-
16:59
-
16:45
-
16:29
Партнерский контент